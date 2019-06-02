В 2020 году Эмир Кустурица выпустит фильм о Чингисхане
Югославский кинорежиссер Эмир Кустурица планирует съемку фильма о Чингисхане. Об этом деятель культуры заявил в рамках международного кинофестиваля “Герой и время” в Железноводске.
В фильме планируется показать личность монгольского завоевателя, а также отношение к нему народа и жителей соседних территорий. Сценарий будет написан по мотивам книги киргизского писателя Чингиза Айматова. Кустурица отметил, что новый фильм будет готов к следующему фестивалю “Герой и время”.
Несколько сцен фильма планируется снять на Кавказе или в Сибири, а именно момент, где Чингисхан подходит к реке и ждет, пока она замерзнет. Подробности проекта пока неизвестны. Фестиваль “Герой и время” впервые проводится в Железноводске, а также в иных городах агломерации Кавказские Минеральные Воды.
В фильме планируется показать личность монгольского завоевателя, а также отношение к нему народа и жителей соседних территорий. Сценарий будет написан по мотивам книги киргизского писателя Чингиза Айматова. Кустурица отметил, что новый фильм будет готов к следующему фестивалю “Герой и время”.
Несколько сцен фильма планируется снять на Кавказе или в Сибири, а именно момент, где Чингисхан подходит к реке и ждет, пока она замерзнет. Подробности проекта пока неизвестны. Фестиваль “Герой и время” впервые проводится в Железноводске, а также в иных городах агломерации Кавказские Минеральные Воды.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:13