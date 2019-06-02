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В Сети опубликованы макеты iPhone 11 и iPhone 11 Max с тройной основной камерой
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В Сети опубликованы макеты iPhone 11 и iPhone 11 Max с тройной основной камерой

В Сети были опубликованы очередные снимки новых смартфонов от Apple - iPhone 11 и iPhone 11 Max. В этот раз речь не о рендерах, а о полноценных макетах устройств, они должны располагать тройной основной камерой, расположенной на квадратном платформе на заднем корпусе.
В Сети опубликованы макеты iPhone 11 и iPhone 11 Max с тройной основной камерой

В последние месяцы в Сети появляется все больше утечек относительно новых смартфонов от Apple - iPhone 11 и iPhone 11 Max. Несмотря на то, что о деталях будущих новинок сообщают разные источники, все они сходятся в одном – устройства оснастят тройной основной камерой, размещенной на квадратной платформе, там же будет и вспышка.

Опубликованные в Сети макеты iPhone 11 и iPhone 11 Max от Бена Гескина не стали исключением. Оба устройства имеют уже известный всем тройной основной кристалл. Инсайдер также сообщил, что передняя панель смартфонов не будет отличаться от iPhone X. Это значит, что новинки получат заметную бровь, где расположится динамик и фронтальная камера.

Apple планирует выпуск трех моделей: iPhone 11 XR, iPhone 11 и iPhone 11 Max. Относительно последних двух информации больше всего. Они получат 6,1- и 6,5-дюймовые экраны и будут на 0,15 и 0,4 мм тоньше своих предшественников соответственно. Данные устройства оснастят уже показанной тройной основной камерой, тогда как iPhone 11 XR получит лишь двойную. Также «яблочная» компания продолжит использование разъема Lightning, а не USB-C. Презентация новых смартфонов должна состояться в сентябре 2019 года.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:04

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