Похудевшая Анастасия Ивлеева показала фото в купальнике

Некоторое время назад Анастасия Ивлеева рассказала поклонникам о том, что планирует провести медовый месяц вместе со своим возлюбленным Элджеем. Пара направилась на море, где и был сделан последний снимок, опубликованный телеведущей на своей странице в социальной сети Instagram. Ивлеева позирует в чёрном купальнике, а подпись снимка указывает на то, что он был сделан утром.Поклонники выразили благодарность телеведущей за то, что она поделилась фрагментом медового месяца. Подписчики отметили, что Ивлеевой удалось похудеть за короткий период времени.