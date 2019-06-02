Известны подробности пожара в Свердловской области, где погибли 4 детей
Возгорание в квартире жилого дома в Богдановиче, в итоге которого погибли четверо детей и 80-летний мужчина, мог произойти в связи с неаккуратным обращением с огнем. Такое предположение сделали в СК Свердловской области.
В результате пожара погибли маленькие дети, а также пожилой человек, проживавший в квартире этажом выше. Он пытался выйти из горящего помещения, но погиб из-за отравления элементами горения. Старшая сестра детей успела выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь. В СК заявили, что очаг воспламенения располагался на кухне: могло что-то воспламениться при неосторожном применении кухонных приборов или из-за неправильного обращения с огнем.
Власти региона контролируют расследование причин пожара в Богдановиче, губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким погибших детей, поручив оказать тем всю необходимую помощь, а также медподдержку пострадавшей девочке. Ее родители в момент происшествия находились со старшим ребенком в другом городе на состязаниях, оставив младших на попечение 12-летней сестры.
Спасатели при тушении возгорания эвакуировали 60 жильцов дома, в том числе нескольких детей. Психологи ныне работают с родственниками погибших. Открыто уголовное дело.
Ранее в Хабаровске в итоге пожара в частном доме погибли пожилая женщина и трое детей. В момент распространения пламени в деревянном жилье находились семь человек, из которых удалось выбраться на улицу лишь трем. Причины инцидента выясняются.
В результате пожара погибли маленькие дети, а также пожилой человек, проживавший в квартире этажом выше. Он пытался выйти из горящего помещения, но погиб из-за отравления элементами горения. Старшая сестра детей успела выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь. В СК заявили, что очаг воспламенения располагался на кухне: могло что-то воспламениться при неосторожном применении кухонных приборов или из-за неправильного обращения с огнем.
Власти региона контролируют расследование причин пожара в Богдановиче, губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким погибших детей, поручив оказать тем всю необходимую помощь, а также медподдержку пострадавшей девочке. Ее родители в момент происшествия находились со старшим ребенком в другом городе на состязаниях, оставив младших на попечение 12-летней сестры.
Спасатели при тушении возгорания эвакуировали 60 жильцов дома, в том числе нескольких детей. Психологи ныне работают с родственниками погибших. Открыто уголовное дело.
Ранее в Хабаровске в итоге пожара в частном доме погибли пожилая женщина и трое детей. В момент распространения пламени в деревянном жилье находились семь человек, из которых удалось выбраться на улицу лишь трем. Причины инцидента выясняются.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:51