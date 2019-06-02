Звезда “Игры престолов” Софи Тернер прогулялась с карманным “лютоволком” по Нью-Йорку

Софи Тернер и ее супруг Джо Джонас являются владельцами двух собак редкой породы - аляскинский кли-кай. Папарацци запечатлели звезду на улицах Нью-Йорка, а на опубликованном фото поклонники заметили, что артистка была в простых черных штанах, футболке и бейсболке. Актриса не надела контактные линзы и дополнила образ большими круглыми очками. Публика назвала собаку Софи Тернер карманным “лютоволком”, поскольку он отличается маленькими размерами.В день покупки питомцев Софи Тернер опубликовала в сети Instagram фото с животными. Поклонники регулярно замечают в аккаунте звезды посты, посвященные любимцам.