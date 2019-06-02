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Эксперты: Россия может получить выгоду от торговой войны США и Китая

Эксперты оценили перспективы России в контексте развивающейся торговой войны США и Китая. Специалисты уверены, что Москва может получить конкретную выгоду от противостояния Вашингтона и Пекина за счет наращивания поставок разных групп товаров в Поднебесную.
Эксперты: Россия может получить выгоду от торговой войны США и Китая

Об этом рассказал Александр Крылов, являющийся руководителем департамента «Россия и СНГ» компании Deloitte. Эксперт отметил, что недавние переговоры между США и Китаем, состоявшиеся в мае, не привели ни к какому результату. Сразу после них Вашингтон и Пекин обменялись взаимными пошлинами на ввоз товаров и сообщили, что их список в будущем будет расширен.

Эксперт уверен: многие страны уже начинают извлекать выгоду из торговой войны США и Китая, и Россия не является исключением. На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, запланированном на июнь, Москва и Пекин собираются подписать ряд соглашений на поставку сельскохозяйственной продукции: пшеницы, кукурузы, риса, сои, рапса и иных культур. Российская сторона также планирует расширить поставки в Поднебесную говядины, курицы, свинины и молочной продукции.

Александр Лосев, являющийся членом Совета по внешней и оборонной политике РФ, заявил о том, что у Москвы есть и другой интерес – это углеводороды. Китай активно их закупает у США, поэтому вполне может перейти на поставки из России, сообщает издание «Слово и Дело».



 
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Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:47

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