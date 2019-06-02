Рособрнадзор: За нарушения с ЭГЭ были удалены более 140 школьников
В России с первых ЭГЭ (единый государственный экзамен) из-за нарушений были удалены более 140 школьников. О масштабах нарушений сообщается на официальной странице Рособрнадзора в Facebook.
Согласно имеющимся данным, все результаты участников, нарушивших правила, аннулируются. Шанс сдать ЭГЭ повторно по предмету у школьников появится только через год. В числе 141 нарушителя оказались 56 молодых людей, которые использовали шпаргалки и 58, искавших ответы с помощью смартфонов и других устройств, информирует госведомство.
В одном из региональных образовательных учреждений был зафиксирован случай организаторской помощи школьникам на экзамене. По словам Сергея Кравцова, возглавляющего Рособрнадзор, все нарушения оперативно выявляются системой контроля. Он обращается к будущим студентам с просьбой не пытаться пронести мобильные устройства или шпаргалки на госэкзамены.
Согласно имеющимся данным, все результаты участников, нарушивших правила, аннулируются. Шанс сдать ЭГЭ повторно по предмету у школьников появится только через год. В числе 141 нарушителя оказались 56 молодых людей, которые использовали шпаргалки и 58, искавших ответы с помощью смартфонов и других устройств, информирует госведомство.
В одном из региональных образовательных учреждений был зафиксирован случай организаторской помощи школьникам на экзамене. По словам Сергея Кравцова, возглавляющего Рособрнадзор, все нарушения оперативно выявляются системой контроля. Он обращается к будущим студентам с просьбой не пытаться пронести мобильные устройства или шпаргалки на госэкзамены.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:45