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Рособрнадзор: За нарушения с ЭГЭ были удалены более 140 школьников

В России с первых ЭГЭ (единый государственный экзамен) из-за нарушений были удалены более 140 школьников. О масштабах нарушений сообщается на официальной странице Рособрнадзора в Facebook.
Рособрнадзор: За нарушения с ЭГЭ были удалены более 140 школьников

Согласно имеющимся данным, все результаты участников, нарушивших правила, аннулируются. Шанс сдать ЭГЭ повторно по предмету у школьников появится только через год. В числе 141 нарушителя оказались 56 молодых людей, которые использовали шпаргалки и 58, искавших ответы с помощью смартфонов и других устройств, информирует госведомство.

В одном из региональных образовательных учреждений был зафиксирован случай организаторской помощи школьникам на экзамене. По словам Сергея Кравцова, возглавляющего Рособрнадзор, все нарушения оперативно выявляются системой контроля. Он обращается к будущим студентам с просьбой не пытаться пронести мобильные устройства или шпаргалки на госэкзамены.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:45

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