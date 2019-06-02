Рособрнадзор: За нарушения с ЭГЭ были удалены более 140 школьников





Согласно имеющимся данным, все результаты участников, нарушивших правила, аннулируются. Шанс сдать ЭГЭ повторно по предмету у школьников появится только через год. В числе 141 нарушителя оказались 56 молодых людей, которые использовали шпаргалки и 58, искавших ответы с помощью смартфонов и других устройств, информирует госведомство.В одном из региональных образовательных учреждений был зафиксирован случай организаторской помощи школьникам на экзамене. По словам Сергея Кравцова, возглавляющего Рособрнадзор, все нарушения оперативно выявляются системой контроля. Он обращается к будущим студентам с просьбой не пытаться пронести мобильные устройства или шпаргалки на госэкзамены.