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«Нет слов»: Супруга Дмитрия Хворостовского побывала на его могиле в Москве

Супруга покойного Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми прилетела в Москву. Там они встретились с родителями прославленного баритона и посетили его могилу, вдова отметила, что у нее просто «нет слов», чтобы описать собственные чувства. [spoiler][/spoiler]
«Нет слов»: Супруга Дмитрия Хворостовского побывала на его могиле в Москве

Об этом вдова Дмитрия Хворостовского рассказала на своей странице в Instagram. На кладбище вместе с женщиной приехал ее 15-летний сын Максим и 11-летняя дочь Нина, а также родители оперного певца. Супруга покойного артиста как всегда была немногословной и описала свои чувства короткой, но емкой фразой: «Нет слов».

Поклонники Дмитрия Хворостовского положительно отреагировали на этот визит супруги, детей и родителей оперного певца. Многие из них отметили, что подобное семейное единство является предметом для гордости и выразили уверенность, что артист был бы счастлив, узнав, что его родные вместе побывали на кладбище. Не обошлось и без очередных сравнений 15-летнего Максима со знаменитым отцом, поклонники уже не раз отмечали их сходство.

Напомним, по желанию прославленного баритона его прах был захоронен сразу в двух городах России – Москве и Красноярске. Пару дней назад аэропорт последнего получил имя Дмитрия Хворостовского, такой указ подписал Владимир Путин.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:45

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