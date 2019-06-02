«Нет слов»: Супруга Дмитрия Хворостовского побывала на его могиле в Москве

[spoiler][/spoiler]Об этом вдова Дмитрия Хворостовского рассказала на своей странице в Instagram. На кладбище вместе с женщиной приехал ее 15-летний сын Максим и 11-летняя дочь Нина, а также родители оперного певца. Супруга покойного артиста как всегда была немногословной и описала свои чувства короткой, но емкой фразой: «Нет слов».Поклонники Дмитрия Хворостовского положительно отреагировали на этот визит супруги, детей и родителей оперного певца. Многие из них отметили, что подобное семейное единство является предметом для гордости и выразили уверенность, что артист был бы счастлив, узнав, что его родные вместе побывали на кладбище. Не обошлось и без очередных сравнений 15-летнего Максима со знаменитым отцом, поклонники уже не раз отмечали их сходство.Напомним, по желанию прославленного баритона его прах был захоронен сразу в двух городах России – Москве и Красноярске. Пару дней назад аэропорт последнего получил имя Дмитрия Хворостовского, такой указ подписал Владимир Путин.