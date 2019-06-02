Крис Хемсворт назвал причины, мешающие ему сыграть в одном фильме с Приянкой Чопрой
Крис Хемсворт мог бы сыграть в одном фильме вместе с Приянкой Чопрой, но пока не может этого сделать. Виной этому отсутствие вокальных данных у актера.
Артист изъявил желание сыграть в Болливуде в случае создания хорошего сценария, но если бы такой имелся, то все равно существует определенная преграда. Хемсворт не умеет петь, тогда как в индийском кино часто задействуют хороших исполнителей. Отвечая на вопрос о совместной работе с Чопрой, он заявил, что хотел бы стать вместе с ней главными героями кинофильма. «Пришлите мне сценарий, и я найду время», - сообщил он.
Ныне Крис Хемсворт задействован в промо-кампании новой киноленты «Люди в черном». В паре с ним играет Тесса Томпсон. Предполагается, что этот сиквел не будет хуже картины с Томми Ли Джонсом в главной роли.
Артист изъявил желание сыграть в Болливуде в случае создания хорошего сценария, но если бы такой имелся, то все равно существует определенная преграда. Хемсворт не умеет петь, тогда как в индийском кино часто задействуют хороших исполнителей. Отвечая на вопрос о совместной работе с Чопрой, он заявил, что хотел бы стать вместе с ней главными героями кинофильма. «Пришлите мне сценарий, и я найду время», - сообщил он.
Ныне Крис Хемсворт задействован в промо-кампании новой киноленты «Люди в черном». В паре с ним играет Тесса Томпсон. Предполагается, что этот сиквел не будет хуже картины с Томми Ли Джонсом в главной роли.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:54