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Наталья Рудова рассказала, что ее страница в Instagram не имеет ничего общего с реальной жизнью

Актриса Наталья Рудова поделилась с подписчиками своим отношением к социальной сети Instagram. Соответствующую запись артистка опубликовала 2 июня.
Наталья Рудова рассказала, что ее страница в Instagram не имеет ничего общего с реальной жизнью

Наталья Рудова редко делится откровениями с публикой, но накануне актриса решила высказаться насчет Instagram. Звезда не намерена рассказывать о личном, что является нормой для других представителей шоу-бизнеса. Рудова отметила, что ее страница не имеет ничего общего с реальной жизнью и выполняет роль красивой картинки для поклонников. Все подписи к публикациями лишь издалека намекают на ситуации, произошедшие в реальности.

На данный момент Наталья Рудова отдыхает в Монако, откуда делится солнечными фотографиями. Несмотря на свою закрытость в общении с публикой, актриса не боится заступиться за друзей в социальных сетях, как это произошло из-за негатива в адрес Бузовой в программе “Осторожно, Собчак!”.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:37

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