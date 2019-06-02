Наталья Рудова рассказала, что ее страница в Instagram не имеет ничего общего с реальной жизнью

Наталья Рудова редко делится откровениями с публикой, но накануне актриса решила высказаться насчет Instagram. Звезда не намерена рассказывать о личном, что является нормой для других представителей шоу-бизнеса. Рудова отметила, что ее страница не имеет ничего общего с реальной жизнью и выполняет роль красивой картинки для поклонников. Все подписи к публикациями лишь издалека намекают на ситуации, произошедшие в реальности.На данный момент Наталья Рудова отдыхает в Монако, откуда делится солнечными фотографиями. Несмотря на свою закрытость в общении с публикой, актриса не боится заступиться за друзей в социальных сетях, как это произошло из-за негатива в адрес Бузовой в программе “Осторожно, Собчак!”.