Дизайнер Гоша Рубчинский удалил все фото одежды из Instagram

Накануне в аккаунте Гоши Рубчинского исчезли все записи, опубликованные за длительный период времени. Вместо фотографий одежды и прочих постов в аккаунте появилось шесть фотографий улиц Москвы. Поклонники артиста уверены, что дизайнер переживает кризис, поэтому не хочет вспоминать о своем творчестве. В апреле 2018 года Гоша Рубчинский закрыл свой бренд и отменил показ, а в феврале 2019 года он рассказал о работе над проектом GR-Uniforma. По словам Рубчинского, он должен был презентовать книги, видео и музыку, которую он записал в домашней студии.В 2016 году деятель оказался включен в список 500 наиболее влиятельных дизайнером по мнению Business of Fashion. В декабре 2019 года ему предъявили обвинение в домогательстве, а именно, дизайнер попросил 16-летнего подростка сделать фото в ванной и прислать снимок. Артист объяснил инцидент проведением кастинга.