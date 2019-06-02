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Дизайнер Гоша Рубчинский удалил все фото одежды из Instagram

Отечественный дизайнер Гоша Рубчинский удалил все снимки одежды из своего аккаунта в сети Instagram. На данный момент на странице звезды имеются исключительно снимки улиц.
Дизайнер Гоша Рубчинский удалил все фото одежды из Instagram

Накануне в аккаунте Гоши Рубчинского исчезли все записи, опубликованные за длительный период времени. Вместо фотографий одежды и прочих постов в аккаунте появилось шесть фотографий улиц Москвы. Поклонники артиста уверены, что дизайнер переживает кризис, поэтому не хочет вспоминать о своем творчестве. В апреле 2018 года Гоша Рубчинский закрыл свой бренд и отменил показ, а в феврале 2019 года он рассказал о работе над проектом GR-Uniforma. По словам Рубчинского, он должен был презентовать книги, видео и музыку, которую он записал в домашней студии.

В 2016 году деятель оказался включен в список 500 наиболее влиятельных дизайнером по мнению Business of Fashion. В декабре 2019 года ему предъявили обвинение в домогательстве, а именно, дизайнер попросил 16-летнего подростка сделать фото в ванной и прислать снимок. Артист объяснил инцидент проведением кастинга.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:24

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