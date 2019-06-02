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Новый Mercedes-Benz CLA недавно появился у российских дилеров

Российские дилеры получили новый Mercedes-Benz CLA. Прием заказов на данную модель начался в марте, а её стоимость стартует от 2 500 000 рублей.
Новый Mercedes-Benz CLA недавно появился у российских дилеров

Наиболее доступная вариация авто будет оснащена 1,3-литровым турбомотором, мощность которого составит 163 лошадиные силы. Также модель получит передний привод. Более дорогая версия машины CLA-250 получит двухлитровый мотор с четырьмя цилиндрами. Его мощность составит 225 лошадиных сил, при этом машину оснастят полным приводом. В качестве трансмиссии во всех вариантах рассматриваемого автомобиля предусмотрена 7-ступенчатая роботизированная система.

Эксперты отмечают, что Новое шасси заметно повлияло на габариты автомобиля. Багажник стал объемнее на 10 л, а длина авто возросла на 48 мм. Внутри авто располагается мощный мультимедийный комплекс с искусственным интеллектом, который может обучаться новым командам.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:56

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