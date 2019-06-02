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Медики назвали продукты для густых и длинных волос

К наступлению 30-летия 1 из 10 женщин сталкивается с выпадением волос определенной интенсивности, спустя годы данная проблема волнует уже каждую четвертую. Дабы избежать этого, нужно хорошее лечение и правильное питание.
Медики назвали продукты для густых и длинных волос

Ежедневно люди теряют до 130 волос, и это является нормой. Если выпадает больше, то тогда следует обратить на данный фактор внимание. Наиболее частой причиной выпадения волос считается алопеция, провоцирующая облысение. Также на это влияют стресс, неправильное питание, патологические болезни и отсутствие витаминов.

Нередко проблема решается новым образом жизни. Стоит регулярно заниматься физкультурой, гулять на свежем воздухе и полноценно спать. Важно помнить и про употребление пищи с полезными элементами. В перечень таких продуктов входят орехи, мясо птицы, фасоль, чечевица, яйца, устрицы, морковь, нежирная «молочка», лосось и овощи темно-зеленого цвета.

Медики прогнозируют облысение 10% женщин в Европе спустя 7 лет. По словам дерматологов из США, редеет волосяной покров у 3 из 5 дам, которые являются руководителями и постепенно продвигаются по служебной лестнице.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:00

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