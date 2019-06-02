NASA прогнозирует исчезновение Большого красного пятна на Юпитере через 20 лет
Сотрудники NASA спрогнозировали вероятное исчезновение Большого красного пятна, имеющегося на Юпитере, уже через 20 лет. По словам научных работников, ураган на планете постепенными темпами уменьшается.
Ученые из NASA уверены, что мощный шторм на Юпитере, который бушует в течение нескольких столетий, начал затихать. Вероятный период жизни этого явления составляет 20 лет. Свое название он получил благодаря виду с Земли, поскольку внешне напоминает внушительных размеров красное пятно. Размер шторма составляет 25-40 тысяч км в длину, но этот показатель постепенно уменьшается.
Частота возникновения образований по спирали Большого красного пятна выросла с 2017 года. Длина указанных шлейфов часто растягивается на тысячи километров. Предполагается, что данные явления образуются из-за струйного атмосферного движения.
Ученые из NASA уверены, что мощный шторм на Юпитере, который бушует в течение нескольких столетий, начал затихать. Вероятный период жизни этого явления составляет 20 лет. Свое название он получил благодаря виду с Земли, поскольку внешне напоминает внушительных размеров красное пятно. Размер шторма составляет 25-40 тысяч км в длину, но этот показатель постепенно уменьшается.
Частота возникновения образований по спирали Большого красного пятна выросла с 2017 года. Длина указанных шлейфов часто растягивается на тысячи километров. Предполагается, что данные явления образуются из-за струйного атмосферного движения.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:10