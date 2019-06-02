NASA прогнозирует исчезновение Большого красного пятна на Юпитере через 20 лет





Ученые из NASA уверены, что мощный шторм на Юпитере, который бушует в течение нескольких столетий, начал затихать. Вероятный период жизни этого явления составляет 20 лет. Свое название он получил благодаря виду с Земли, поскольку внешне напоминает внушительных размеров красное пятно. Размер шторма составляет 25-40 тысяч км в длину, но этот показатель постепенно уменьшается.Частота возникновения образований по спирали Большого красного пятна выросла с 2017 года. Длина указанных шлейфов часто растягивается на тысячи километров. Предполагается, что данные явления образуются из-за струйного атмосферного движения.