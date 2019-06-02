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Эксперты составили список вредных для организма «здоровых продуктов»

Маркетологи уже давно используют вопрос «полезности» для повышения продаж тех или иных товаров. Эксперты составили список вредных для организма «здоровых продуктов», о свойствах которых большинство людей просто не знает.
Эксперты составили список вредных для организма «здоровых продуктов»

Специалисты отмечают, что человеку нужно быть более внимательным при выборе еды, иначе он может себе серьезно навредить. В первую очередь эксперты выделили продукты без глютена. Некоторые люди имеют непереносимость данного вещества, поэтому подобная еда позволяет им приготовить любимое блюдо без риска для организма. Для остальных продукты без глютена наоборот не полезны, так как они содержат в себе много сахара.

Следующий вредный для организма «здоровый продукт» - это рисовые лепешки. При пищеварении они быстро превращаются в сахар, что приводит к накоплению лишнего веса. Эксперты советуют людям быть внимательными по отношению к миндалю. Данный орех крайне полезен, но содержит в себе много калорий, его нужно употреблять в малых объемах.

Фруктовые йогурты – это следующий вредный для организма «здоровый продукт», в одной его бутылке может содержаться до 8 ложек сахара. Эксперты не забыли и про попкорн. Он богат углеводами и приводит к резкому повышению сахара в крови.

Все большую популярность набирают зерновые батончики, но они также вредны для организма. В них содержится много сахара, ароматизаторов, подсластителей и растительного масла.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:43

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