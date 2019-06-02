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Концерн GM вложил большую сумму в производство пикапов

Американский концерн GM вложил 24 млн долларов в развитие завода в Индиане. Данное предприятие будет выпускать пикапы Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500.
Концерн GM вложил большую сумму в производство пикапов

Как стало известно, концерн GM намерен сосредоточить усилия на увеличении количества производимых пикапов. Это связано с тем, что GMC Sierra 1500, а также Chevrolet Silverado 1500 стали продаваться существенно лучше. В первом квартале текущего года количество реализованных моделей возросло на 20% по сравнению с цифрами предыдущего года. Данные модели планируется производить на заводе в Индиане, что в США. В связи с тем, что рассматриваемое предприятие нуждается в модернизации, концерн GM выделил 24 млн долларов, благодаря которым количество производимых пикапов вскоре существенно возрастет.

Отмечается, что работы, связанные с модернизацией завода, будут завершены уже этим летом. Количество денежных средств, вложенных в рассматриваемое предприятие, суммарно превышает 1,2 млрд долларов.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:18

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