Концерн GM вложил большую сумму в производство пикапов





Как стало известно, концерн GM намерен сосредоточить усилия на увеличении количества производимых пикапов. Это связано с тем, что GMC Sierra 1500, а также Chevrolet Silverado 1500 стали продаваться существенно лучше. В первом квартале текущего года количество реализованных моделей возросло на 20% по сравнению с цифрами предыдущего года. Данные модели планируется производить на заводе в Индиане, что в США. В связи с тем, что рассматриваемое предприятие нуждается в модернизации, концерн GM выделил 24 млн долларов, благодаря которым количество производимых пикапов вскоре существенно возрастет.Отмечается, что работы, связанные с модернизацией завода, будут завершены уже этим летом. Количество денежных средств, вложенных в рассматриваемое предприятие, суммарно превышает 1,2 млрд долларов.