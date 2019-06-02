Qualcomm разработает чип Snapdragon 7cx для недорогих ноутбуков с Windows 10

Сотрудники компании не назвали технических параметров чипа, но пообещали выпуск гаджетов с новинкой уже в скором времени. Разработчики также заявили, что расширение десятой версии операционной системы на ARM PC можно объяснить намерением Microsoft стимулировать авторов проектов и обновить рынок ноутбуков.В Qualcomm надеются, что реализация более экономных в ценовом сегменте гаджетов такого типа изменит действующую обстановку. Во второй половине нынешнего года предполагается появление устройств на платформе Snapdragon 850 (8cx). Получит такой чип Lenovo Yoga C630, а реализовывать данную и подобные модели станут по цене до 800 долларов. Ноутбуки на ARM выйдут на рынок с производительностью, сопоставимой с мощностью процессора Intel Core i5, но с более существенными преимуществами.