"Натуральное хозяйство": Анна Седокова предпочитает работать в огороде на каблуках

На представленном снимке исполнительница запечатлена в парнике и с лейкой в необычном наряде. Для "огородной" фотосессии Седокова выбрала черный кроп-топ с декольте, юбку-карандаш и сине-красные босоножки на шпильках. Подпись к фото оказалась очень краткой: "Натуральное хозяйство".Подписчики знаменитости неоднозначно отреагировали на ее публикацию. Одни оценили новый сюжет положительно и написали, что последуют примеру звезды и также будут ходить на огород. Другие указали: люди не работают на грядках в таком наряде и на каблуках, а подобные снимки говорят о том, что Седокова никогда не занималась подобным физическим трудом. Некоторые комментаторы, подразумевая, что под "натуральным хозяйством", певица имеет в виду не только растения, усомнились в "натуральности" ее форм.