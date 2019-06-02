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"Натуральное хозяйство": Анна Седокова предпочитает работать в огороде на каблуках

Анна Седокова любит радовать многочисленных подписчиков яркими и даже откровенными кадрами. Отечественная исполнительница показала Instagram-аудитории, как работает в огороде в юбке-карандаш и на высоких каблуках.
"Натуральное хозяйство": Анна Седокова предпочитает работать в огороде на каблуках

На представленном снимке исполнительница запечатлена в парнике и с лейкой в необычном наряде. Для "огородной" фотосессии Седокова выбрала черный кроп-топ с декольте, юбку-карандаш и сине-красные босоножки на шпильках. Подпись к фото оказалась очень краткой: "Натуральное хозяйство".

Подписчики знаменитости неоднозначно отреагировали на ее публикацию. Одни оценили новый сюжет положительно и написали, что последуют примеру звезды и также будут ходить на огород. Другие указали: люди не работают на грядках в таком наряде и на каблуках, а подобные снимки говорят о том, что Седокова никогда не занималась подобным физическим трудом. Некоторые комментаторы, подразумевая, что под "натуральным хозяйством", певица имеет в виду не только растения, усомнились в "натуральности" ее форм.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:05

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