Марюс Вайсберг впервые показал лицо сына Эрика от Натальи Бардо

Такое обновление Марюс Вайсберг разместил на странице в Instagram. До этого кинорежиссер и его супруга Наталья Бардо скрывали лицо своего сына Эрика. Первым снимок ребенка разместил именно отец, в этом вопросе он опередил актрису. «Нашему сегодня 3!» - пишет счастливый сценарист. Свои чувства по отношению к сыну он описал так: «Люблю, аж мурашки».Подписчики Марюса Вайсберга обрадовались тому, что кинорежиссер все-таки решил показать лицо Эрика. Поклонники отметили, что мальчик выглядит потрясающим и очаровательным, от него невозможно оторвать взгляд. Фанаты звездной пары пожелали супругам и их 3-летнему сыну крепкого здоровья, счастья и удачи.Напомним, роман между Марюсом Вайсбергом и Натальей Бардо начался в 2015 году. С кинорежиссером актриса съехалась сразу после развода со своим мужем Сергеем Русаковым, бизнесменом. Через год у них родился сын Эрик. Отношения между супругами нельзя назвать образцовыми, недавно мужа обвинили в измене, из-за подобных слухов разгорелся настоящий скандал. Актриса предпочла проигнорировать эту ситуацию и никак ее не комментировала.