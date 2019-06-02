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Марюс Вайсберг впервые показал лицо сына Эрика от Натальи Бардо

Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг впервые показал лицо своего сына Эрика, рожденного в браке с Натальей Бардо. Снимок сценарист выложил 1 июня, в этот день ребенку исполнилось 3 года, о чем счастливый отец и сообщил.
Марюс Вайсберг впервые показал лицо сына Эрика от Натальи Бардо

Такое обновление Марюс Вайсберг разместил на странице в Instagram. До этого кинорежиссер и его супруга Наталья Бардо скрывали лицо своего сына Эрика. Первым снимок ребенка разместил именно отец, в этом вопросе он опередил актрису. «Нашему сегодня 3!» - пишет счастливый сценарист. Свои чувства по отношению к сыну он описал так: «Люблю, аж мурашки».

Подписчики Марюса Вайсберга обрадовались тому, что кинорежиссер все-таки решил показать лицо Эрика. Поклонники отметили, что мальчик выглядит потрясающим и очаровательным, от него невозможно оторвать взгляд. Фанаты звездной пары пожелали супругам и их 3-летнему сыну крепкого здоровья, счастья и удачи.

Напомним, роман между Марюсом Вайсбергом и Натальей Бардо начался в 2015 году. С кинорежиссером актриса съехалась сразу после развода со своим мужем Сергеем Русаковым, бизнесменом. Через год у них родился сын Эрик. Отношения между супругами нельзя назвать образцовыми, недавно мужа обвинили в измене, из-за подобных слухов разгорелся настоящий скандал. Актриса предпочла проигнорировать эту ситуацию и никак ее не комментировала.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:52

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