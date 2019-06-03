Эксперты озвучили лучшие средства от грибковых инфекций





Склонные к кандидозу люди, которые приобрели недуг из-за длительного использования антибиотиков, стероидов или оральных контрацептивов, могут вылечить его несколькими способами. В рацион нужно включать пробиотики, которые сбалансируют микрофлору кишечника и влагалища. Благодаря содержанию антимикробных составляющих чеснок может помочь в борьбе с грибком. Продукт нужно употреблять в измельченном виде сразу после нарезки. Благодаря наличию карвакрола в масле орегано оно также стало полезным в лечении.С грибком ногтевой пластины можно бороться при помощи масла чайного дерева. Мощными противогрибковыми свойствами обладает кокосовое масло, которое нужно применять наружно.