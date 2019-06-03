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Эксперты озвучили лучшие средства от грибковых инфекций

Британские специалисты в области грибковых инфекций представили лучшие средства для борьбы с заболеванием. Согласно списку, опубликованному в издании Express, лучшим оказался чеснок.
Эксперты озвучили лучшие средства от грибковых инфекций

Склонные к кандидозу люди, которые приобрели недуг из-за длительного использования антибиотиков, стероидов или оральных контрацептивов, могут вылечить его несколькими способами. В рацион нужно включать пробиотики, которые сбалансируют микрофлору кишечника и влагалища. Благодаря содержанию антимикробных составляющих чеснок может помочь в борьбе с грибком. Продукт нужно употреблять в измельченном виде сразу после нарезки. Благодаря наличию карвакрола в масле орегано оно также стало полезным в лечении.

С грибком ногтевой пластины можно бороться при помощи масла чайного дерева. Мощными противогрибковыми свойствами обладает кокосовое масло, которое нужно применять наружно.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:58

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