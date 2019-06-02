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Альбина Джанабаева рассказала о своем первом автомобиле

Певица Альбина Джанабаева призналась, что ее водительский стаж насчитывает 17 лет. Первой машиной, которой она пользовалась, стали «Жигули».
Альбина Джанабаева рассказала о своем первом автомобиле

В своем аккаунте в Instagram артистка призналась, что имеет и другие увлечения кроме музыки, среди которых вождение. Самым первым автомобилем, за руль которого она села стали «Жигули» 14-й модели с механической коробкой передач. Именно с этого транспортного средства начиналась ее водительская карьера. «Вот такая серьезная школа», - написала в социальной сети Альбина Джанабаева.

По словам исполнительницы, есть предположение, что первая машина должна быть такой, дабы ее не жалко было разбить. Именно по подобным соображениям звезда обзавелась моделью отечественного производства.

После «Жигулей» певица начала пользоваться иномаркой Nissan Micra. На своей странице в микроблоге Джанабаева обнародовала снимок, где стоит в романтическом одеянии рядом с впечатляющим Mercedes-Benz G-500.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:39

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