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Эксперты дали студентам советы по «выживанию» во время сессии

Во время сессии многие студенты сталкиваются с большим стрессом и перенапряжением, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Российские эксперты дали некоторые советы, помогающие «выживанию» в этот период учебного процесса.
Эксперты дали студентам советы по «выживанию» во время сессии

Первое правило – здоровый и полноценный сон, он должен составлять не менее 8 часов и проходить ночью. Нарушение режима приводит к проблемам с выработкой гормонов и других полезных веществ, а человек чувствует себя плохо, у него также снижается работоспособность. Следующий совет по «выживанию» во время сессии – делать перерыв на прогулку. Своевременный выход на улицу, даже на 30 минут, позволит организму отдохнуть, а знаниям лучше усвоиться. Подготовку к экзаменам нужно начинать заблаговременно, иначе всей информации не усвоить.

Эксперты не советуют заменять здоровую еду фаст-фудом и шоколадом. Последний придает лишь короткий всплеск активности, а первый просто вреден для организма. Акцент лучше делать на фруктах и овощах. Следующий совет по «выживанию» - это отказ от энергетиков. Их «стимуляция» - это вызвать стресс во всем организме и заставить его с ним бороться. Они не прибавляют сил, а забирают их.

Нельзя забывать и про витамины, отмечают эксперты. Многие из них влияют на работоспособность организма, особенно витамин D. И последний совет по «выживанию» – это относиться к сессии спокойней. Излишний стресс будет мешать воспроизводить знания, а также приведет к быстрому переутомлению.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:12

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