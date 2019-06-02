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На «Бизон трек-шоу» в Ростовской области трактор въехал в журналистов

Журналист едва не попал под колеса трактора во время “Бизон трек-шоу” в Ростовской области 2 июня. Транспортное средство неожиданно сменило траекторию и въехало в толпу.
На «Бизон трек-шоу» в Ростовской области трактор въехал в журналистов

2 июня в Ростовской области состоялось “Бизон трек-шоу”. В рамках данного мероприятия проводятся гонки на тракторах, один из которых едва не задавил журналиста. После преодоления водного препятствия транспортное средство неожиданно сменило траекторию и направилось прямиком к толпе. Водитель успел снизить скорость, благодаря чему никто не пострадал.

Стоит отметить что комментатор “Бизон трек-шоу” порекомендовал присутствующим представителям СМИ проявить осторожность и быть внимательными возле дороги. Благодаря тому, что мероприятие снималось на множество камер, в сеть попал фрагмент с данным происшествием.



 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:03

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