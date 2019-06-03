Диетологи назвали ключевые способы избавления от опасного жира на животе





Нормальным считается уровень висцерального жира от 1 до 12, а повышение показателя грозит развитием разнообразных недугов. Например, повышается риск возникновения диабета 2 типа и появления воспалений. Эксперты советуют свести к минимуму употребление транс-жиров и диетических жиров. Следует ввести в рацион авокадо, оливковое масло, орехи и семена. Физические упражнения помогают контролировать количество висцерального жира. В частности, 150 минут в неделю нужно отводить для ходьбы, бега трусцой и езды на велосипеде. Дважды в неделю рекомендуется заниматься силовыми тренировками для потери веса и увеличения метаболизма.Чтобы держать в норме давление и метаболизм, нужно избавиться от стресса. Эксперты советуют расслабляться путем медитации и положительного времяпрепровождения с близкими.