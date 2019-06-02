Сын принца Гарри и Меган Маркл занимается благотворительностью, несмотря на свой возраст

Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл, родился 6 мая, но уже сейчас является одним из самых влиятельных детей мира. Герцог и герцогиня Сассекские продолжают принимать поздравления от людей из разных уголков планеты. Недавно в гостях у членов королевской семьи была Приянка Чопра, подруга Меган Маркл. Она подарила ее первенцу очень дорогой презент – серебряную ложку, предназначенную для выдувания мыльных пузырей.Несмотря на статус сына принца Гарри и Меган Маркл, премьер-министру Канады Джастину Трюдо удалось удивить всех и сделать самый ценный подарок. Политик в честь Дня защиты детей и рождения Арчи сообщил, что выделит 100 тысяч долларов на благотворительность. Эти деньги он переведет Канадскому клубу завтраков. Данная организация занимается предоставлением школьникам полноценных и здоровых утренних приемов пищи. Ежедневно данный клуб кормит 220 тысяч человек в 1600 школах страны.Также премьер-министр Канады заявил, что он с нетерпением ждет первого визита принца Гарри, Меган Маркл и Арчи. Джастин Трюдо отметил, что данное событие будет иметь общенациональный масштаб, и его организацией страна готова заняться в любой момент.