Евгения Медведева и Джонни Вейр спели песню Леди Гаги "Shallow" в Японии

Знаменитость вместе с коллегой исполнила песню, под которую выступала отечественная фигуристка Елизавета Туктамышева на шоу Fantasy on Ice. Медведева и Вейр очень надрывно подпевают голливудской звезде, судя по кадрам. В аккаунте Instagram трехкратный чемпион США признался, что ему удалось оценить в полной мере выбор музыкальной композиции Туктамышевой, которую он назвал "императрицей".В описании к ролику Медведева обратилась к Джонни Вейру с вопросом, как назвать дуэт. Наиболее язвительные подписчики фигуристки предложили названия "Бездарность", "Коты на крыше". Большинству поклонников спортсменки ее импровизация с Вейром очень понравилась. Почитатели таланта Медведевой полагают, что звезда может давать уроки вокала и готовиться к новому "Евровидению".