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Евгения Медведева и Джонни Вейр спели песню Леди Гаги "Shallow" в Японии

Евгения Медведева спела композицию Леди Гаги под названием "Shallow" в дуэте с фигуристом из США Джонни Вейром во время шоу в Японии. Эмоциональное исполнение спортсменка продемонстрировала в своем Instagram.

Евгения Медведева и Джонни Вейр спели песню Леди Гаги "Shallow" в Японии

Знаменитость вместе с коллегой исполнила песню, под которую выступала отечественная фигуристка Елизавета Туктамышева на шоу Fantasy on Ice. Медведева и Вейр очень надрывно подпевают голливудской звезде, судя по кадрам. В аккаунте Instagram трехкратный чемпион США признался, что ему удалось оценить в полной мере выбор музыкальной композиции Туктамышевой, которую он назвал "императрицей".

В описании к ролику Медведева обратилась к Джонни Вейру с вопросом, как назвать дуэт. Наиболее язвительные подписчики фигуристки предложили названия "Бездарность", "Коты на крыше". Большинству поклонников спортсменки ее импровизация с Вейром очень понравилась. Почитатели таланта Медведевой полагают, что звезда может давать уроки вокала и готовиться к новому "Евровидению".



 
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Спорт
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:17

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