Младшая сестра Ольги Бузовой продолжает хвастаться снимками с родителями

Не так давно все социальные сети буквально «стояли на ушах» из-за сообщения о том, что сестры Бузовы настолько сильно поругались, что отписались друг от друга в Instagram и больше не общаются. Отметим, что ранее каждая из них настаивала на том, что никого дороже у них никогда не будет, и именно поэтому они стараются сохранить в своих отношениях гармонию.Сейчас в Сети ходят слухи о том, что Ольга и Анна после ссоры делят не только совместных приятельниц, но и даже родственников. К примеру, недавно СМИ писали, что Бузова-младшая завоевала расположение Ольги Десятовской, а также своего отца, поэтому в последнее время они перестали появляться в личном микроблоге восходящей певицы.Считанные часы назад Анна разместила у себя в профиле свежую фотографию, на которой она запечатлена в компании своего любимого «мамулика». Сложно не обратить внимание на то, что на снимке мать с дочкой смотрятся очень счастливыми, на что также поспешили указать и подписчики Бузовой-младшей.По очереди фолловеры принялись буквально забрасывать Анну и ее маму приятными комментариями, а некоторые даже предположили, что девушка «на зло» своей сестре выложила в Сеть подобный кадр, ведь та сейчас находится на очередных гастролях и не может уделить время родителям.