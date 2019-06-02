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Младшая сестра Ольги Бузовой продолжает хвастаться снимками с родителями

Родная сестра новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой Анна продолжает проводить все больше времени со своими родителями, нежели ее звездная родственница. В этот раз длинноволосая красавица прихвастнула свежей фотографией с мамой.

Младшая сестра Ольги Бузовой продолжает хвастаться снимками с родителями

Не так давно все социальные сети буквально «стояли на ушах» из-за сообщения о том, что сестры Бузовы настолько сильно поругались, что отписались друг от друга в Instagram и больше не общаются. Отметим, что ранее каждая из них настаивала на том, что никого дороже у них никогда не будет, и именно поэтому они стараются сохранить в своих отношениях гармонию.

Сейчас в Сети ходят слухи о том, что Ольга и Анна после ссоры делят не только совместных приятельниц, но и даже родственников. К примеру, недавно СМИ писали, что Бузова-младшая завоевала расположение Ольги Десятовской, а также своего отца, поэтому в последнее время они перестали появляться в личном микроблоге восходящей певицы.

Младшая сестра Ольги Бузовой продолжает хвастаться снимками с родителями

Считанные часы назад Анна разместила у себя в профиле свежую фотографию, на которой она запечатлена в компании своего любимого «мамулика». Сложно не обратить внимание на то, что на снимке мать с дочкой смотрятся очень счастливыми, на что также поспешили указать и подписчики Бузовой-младшей.

По очереди фолловеры принялись буквально забрасывать Анну и ее маму приятными комментариями, а некоторые даже предположили, что девушка «на зло» своей сестре выложила в Сеть подобный кадр, ведь та сейчас находится на очередных гастролях и не может уделить время родителям.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:54

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