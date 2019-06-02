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Эксперты составили список самой безопасной рыбы для приема в пищу

Эксперты провели анализ мяса рыбы в разных частях мира и составили список наиболее безопасных видов. Этот в прошлом полезный продукт в состоянии накапливать ртуть и канцерогены.
Эксперты составили список самой безопасной рыбы для приема в пищу

Наибольшее количество токсичных веществ выявлено в мясе тунца из-за долгого периода жизни. При анализе в ВНИРО выяснилось, что лишь сардина не вызвала нареканий из всех остальных сортов. Накапливать ртуть способны скумбрия и лосось, которые ценятся из-за большого содержания омега-3 и омега-6. Высокое содержание канцерогенов выявлено в мясе пангасиуса и тилапии, а угорь, рыба-кафельник и морской окунь отличились превышением нормы ртути.

Помимо опасных веществ также имеется риск, что морская и речная рыба заражены болезнями и паразитами. Эксперты призывают употреблять только свежий продукт и покупать рыбу в безопасных местах.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:32

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