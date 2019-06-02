Кристина Орбакайте разместила снимок дочери Клавдии в честь Дня защиты детей

Снимок своей дочери Клавдии Кристина Орбакайте разместила на странице в Instagram. На нем счастливая 7-летняя девочка сидит пристегнутой на заднем сидении машины. Дочь Аллы Пугачевой разместила данную фотографию 1 июня, в День защиты детей. «С нашим праздником!» - написала знаменитость.На снимок дочери Кристины Орбакайте Клавдии отреагировали некоторые звезды российского шоу-бизнеса. Игорь Николаев, Максим Галкин и Алика Смехова не стали ничего комментировать, они просто оставили радостные и счастливые смайлики. Также отметкой «Нравится» ограничилась и модель Алена Краснова, являющаяся возлюбленной внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова.Напомним, дочь Клавдию Кристина Орбакайте родила от бизнесмена Михаила Земцова, с ним она состоит в браке с 2005 года. Сейчас девочке 7 лет, она увлекается балетом. В свободное время внучка Примадонны общается с ее детьми Гарри и Лизой, рожденными в браке с Максимом Галкиным. Они отлично находят общий язык. Им совершенно не мешает тот факт, что 5-летние Гарри и Лиза приходятся дядей и тетей для 7-летней Клавдии.