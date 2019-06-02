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Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в России

Эксперты составили топ-5 наиболее доступных лифтбеков на территории России. Несмотря на то, что данный тип кузова не является слишком популярным, существует масса моделей, которые достойны внимания автолюбителей.
Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в России

Лидирует в данном списке Granta от компании Lada, стоимость которой равна 451 900 руб. Стандартная комплектация оснащена 87-сильным двигателем объемом 1,6 л, а также механической трансмиссией. Далее располагается компания Skoda с моделью Rapid, которую оснастили 90-сильным мотором объемом 1,6 л. Стоимость авто составляет 660 000 руб. Третью строчку занимает модель Octavia от Skoda. В стартовой комплектации клиентам предлагается 110-сильный двигатель, объём которого составляет 1,6 л. Стоимость авто при этом достигает 1 112 000 руб.

Четвертое место достается Skoda Superb, за которую придётся заплатить 1 643 000 руб. За данную денежную сумму автомобиль оснастят 105-сильным двигателем объемом 1,4 л. и роботизированной трансмиссией. На пятом месте расположился Kia Stinger. За 2 044 900 руб. предлагается двухлитровый двигатель с мощностью 197 лошадиных сил, а также автоматической коробкой передач.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:49

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