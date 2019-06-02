АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предложили лечение пострадавшей памяти при помощи электрических импульсов
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Муж Ксении Бородиной появился на свадьбе Андрея Черкасова в кроссовках и спортивных штанах

Избранник телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – бизнесмен с дагестанскими корнями Курбан Омаров посетил бракосочетание Андрея Черкасова и Кристины Ослиной в кроссовках и спортивных штанах. По мнению многочисленных пользователей Сети, предприниматель явно забыл обо всех правилах свадебного этикета.

Муж Ксении Бородиной появился на свадьбе Андрея Черкасова в кроссовках и спортивных штанах

Вчера, 1 июня, состоялась самая долгожданная свадьба телепроекта «Дом-2». Отныне Андрей Черкасов больше не является свободным мужчиной. Хотя, стоит отметить, что расписался ведущий реалити-шоу со своей возлюбленной еще в конце 2018 года, однако тогда влюбленные решили немного отложить торжественную часть, чтобы хорошо подготовиться к самому важному дню в их жизни.

Бракосочетание Черкасовых было классическим: белое свадебное платье, фата, обручальные кольца и большое количество гостей в красивых нарядах. Впрочем, выделился только супруг Бородиной, который пришел на мероприятие в кроссовках и «трениках».

Муж Ксении Бородиной появился на свадьбе Андрея Черкасова в кроссовках и спортивных штанах

Считанные часы назад Омаров опубликовал у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой и продемонстрировал подписчикам, в чем он вчера появился на свадьбе Черкасова и Ослиной. Отметим, что мало кому из фолловеров понравился тот факт, что Курбан не стал наряжаться в строгий костюм и надевать белую рубашку с бабочкой, а просто пришел на торжество, как на пробежку.

На данный момент читатели продолжают забрасывать бизнесмена нелицеприятными комментариями, в которых заявляют, что своим одеянием Омаров просто продемонстрировал молодоженам неуважение.

Муж Ксении Бородиной появился на свадьбе Андрея Черкасова в кроссовках и спортивных штанах



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте разместила снимок
Евгения Медведева и Джонни Вейр спели
"Мои у меня уже есть": Тимур
На «Бизон трек-шоу» в Ростовской
Младшая сестра Ольги Бузовой продолжает
Составлен топ-5 самых доступных
Певица Нюша объяснила, почему вышла из
В Сети опубликовано видео испытания
Муж Ксении Бородиной появился на
Эксперты рассказали о неожиданных
Принцесса Монако Шарлотта Казираги
Ученые рассказали о способе справиться
Певица Монеточка презентовала клип на
Компания Microsoft презентовала
Ксения Собчак показала поклонникам
Автоэксперт рассказал о том, как часто
Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова
"Это прекрасно": Дмитрий Шепелев с
Ученые нашли связь между варикозом и
Ксения Бородина призналась, что не
Звезда сериала “Игра престолов” Ричард
Ученые разработали онлайн-тест для
Екатерина Климова с дочерью Елизаветой
В Венеции круизный лайнер протаранил
Алена Яковлева «обошла» на кастинге
Honor 20 и Honor 20 Pro оборудовали
Лоза обвинил Алсу в ложной
Медики озвучили полезные свойства
Анастасия Шубская мечтает завести с
Специалисты перечисли полезные свойства
Просмотреть все новости