Муж Ксении Бородиной появился на свадьбе Андрея Черкасова в кроссовках и спортивных штанах

Вчера, 1 июня, состоялась самая долгожданная свадьба телепроекта «Дом-2». Отныне Андрей Черкасов больше не является свободным мужчиной. Хотя, стоит отметить, что расписался ведущий реалити-шоу со своей возлюбленной еще в конце 2018 года, однако тогда влюбленные решили немного отложить торжественную часть, чтобы хорошо подготовиться к самому важному дню в их жизни.Бракосочетание Черкасовых было классическим: белое свадебное платье, фата, обручальные кольца и большое количество гостей в красивых нарядах. Впрочем, выделился только супруг Бородиной, который пришел на мероприятие в кроссовках и «трениках».Считанные часы назад Омаров опубликовал у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой и продемонстрировал подписчикам, в чем он вчера появился на свадьбе Черкасова и Ослиной. Отметим, что мало кому из фолловеров понравился тот факт, что Курбан не стал наряжаться в строгий костюм и надевать белую рубашку с бабочкой, а просто пришел на торжество, как на пробежку.На данный момент читатели продолжают забрасывать бизнесмена нелицеприятными комментариями, в которых заявляют, что своим одеянием Омаров просто продемонстрировал молодоженам неуважение.