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Исследование: Владельцы собак живут дольше благодаря чувству счастья

Шведские ученые провели исследование, показавшее, что владельцы собак живут дольше по сравнению с теми, у кого нет четвероногих друзей. Специалисты утверждают: животные дарят своим хозяевам чувство счастья, а это положительно отражается на состоянии здоровья.

Исследование: Владельцы собак живут дольше благодаря чувству счастья

В ходе научной работы были проанализированы данные 3,4 миллиона жителей Швеции с целью узнать, какие факторы способствуют долгожительству. Специалисты обратили внимание на показатели пациентов 40-80 лет, которые были здоровыми на начальном этапе исследования. Далее результаты сравнили с регистрами собак и выяснили: владельцы животных имели более низкую вероятность летального исхода из-за сердечно-сосудистых или других заболеваний.
Исследование: Владельцы собак живут дольше благодаря чувству счастья

Наблюдения на протяжении 12 лет показали, что у одиноких людей, имеющих домашних питомцев риск смерти снизился на 33%, а риск инсульта или инфаркта - на 11%. Ученые не могут точно объяснить, с чем именно связано благотворное воздействие собак на здоровье их хозяев. Есть предположение, что главными факторами является двигательная активность, ощущение счастья, которое дарит питомец, повышение социальных контактов и воздействие животного на бактериальный микробиом человека.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:36

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