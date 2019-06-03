Исследование: Владельцы собак живут дольше благодаря чувству счастья





В ходе научной работы были проанализированы данные 3,4 миллиона жителей Швеции с целью узнать, какие факторы способствуют долгожительству. Специалисты обратили внимание на показатели пациентов 40-80 лет, которые были здоровыми на начальном этапе исследования. Далее результаты сравнили с регистрами собак и выяснили: владельцы животных имели более низкую вероятность летального исхода из-за сердечно-сосудистых или других заболеваний.Наблюдения на протяжении 12 лет показали, что у одиноких людей, имеющих домашних питомцев риск смерти снизился на 33%, а риск инсульта или инфаркта - на 11%. Ученые не могут точно объяснить, с чем именно связано благотворное воздействие собак на здоровье их хозяев. Есть предположение, что главными факторами является двигательная активность, ощущение счастья, которое дарит питомец, повышение социальных контактов и воздействие животного на бактериальный микробиом человека.