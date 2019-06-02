Эксперты рассказали о неожиданных уловках, помогающих при уборке дома





Эксперты утверждают, что бумажные фильтры, используемые в некоторых видах кофеварок, отлично подходят для протирания всевозможных мониторов. Это связано с тем, что они хорошо впитывают влагу, а также не оставляют на поверхности ворсинок. Оливковое масло, в свою очередь, подходит для полировки мебели, изготовленной из дерева. Кроме того им можно неплохо маскировать небольшие царапины. Данное средство является лучшим выбором, потому что не содержит в себе вредных химических добавок. В качестве моющего вещества можно использовать белый уксус и масло, смешанные в равных пропорциях.Также эксперты отмечают, что матрас отлично очищается содой. Сперва его следует пропылесосить, затем насыпать на поверхность вышеуказанное средство и оставить на час. Данный метод позволит не только эффективно впитать влагу и неприятные запахи, но и продезинфицирует ткань.