АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предложили лечение пострадавшей памяти при помощи электрических импульсов
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Эксперты рассказали о неожиданных уловках, помогающих при уборке дома

Эксперты рассказали о ряде необычных уловок, которые помогут убраться дома быстрее и эффективнее. Как оказалось, некоторые пищевые добавки могут существенно упростить процесс наведения чистоты.
Эксперты рассказали о неожиданных уловках, помогающих при уборке дома

Эксперты утверждают, что бумажные фильтры, используемые в некоторых видах кофеварок, отлично подходят для протирания всевозможных мониторов. Это связано с тем, что они хорошо впитывают влагу, а также не оставляют на поверхности ворсинок. Оливковое масло, в свою очередь, подходит для полировки мебели, изготовленной из дерева. Кроме того им можно неплохо маскировать небольшие царапины. Данное средство является лучшим выбором, потому что не содержит в себе вредных химических добавок. В качестве моющего вещества можно использовать белый уксус и масло, смешанные в равных пропорциях.

Также эксперты отмечают, что матрас отлично очищается содой. Сперва его следует пропылесосить, затем насыпать на поверхность вышеуказанное средство и оставить на час. Данный метод позволит не только эффективно впитать влагу и неприятные запахи, но и продезинфицирует ткань.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте разместила снимок
Евгения Медведева и Джонни Вейр спели
"Мои у меня уже есть": Тимур
На «Бизон трек-шоу» в Ростовской
Младшая сестра Ольги Бузовой продолжает
Составлен топ-5 самых доступных
Певица Нюша объяснила, почему вышла из
В Сети опубликовано видео испытания
Муж Ксении Бородиной появился на
Эксперты рассказали о неожиданных
Принцесса Монако Шарлотта Казираги
Ученые рассказали о способе справиться
Певица Монеточка презентовала клип на
Компания Microsoft презентовала
Ксения Собчак показала поклонникам
Автоэксперт рассказал о том, как часто
Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова
"Это прекрасно": Дмитрий Шепелев с
Ученые нашли связь между варикозом и
Ксения Бородина призналась, что не
Звезда сериала “Игра престолов” Ричард
Ученые разработали онлайн-тест для
Екатерина Климова с дочерью Елизаветой
В Венеции круизный лайнер протаранил
Алена Яковлева «обошла» на кастинге
Honor 20 и Honor 20 Pro оборудовали
Лоза обвинил Алсу в ложной
Медики озвучили полезные свойства
Анастасия Шубская мечтает завести с
Специалисты перечисли полезные свойства
Просмотреть все новости