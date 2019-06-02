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Ученые рассказали о способе справиться с головной болью при полете в самолете

Немецкие ученые провели исследование и рассказали о способе справиться с головной болью, возникающей при полете в самолете. Специалисты советуют людям употреблять достаточное количество воды, так как в подобной ситуации организм испытывает ее недостаток, что и приводит к плохому самочувствию.
Ученые рассказали о способе справиться с головной болью при полете в самолете

Многие люди сталкиваются с регулярной головной болью не только во время длительных полетов, но и коротких. Ученые отмечают: большинство проблем на борту самолета начинаются из-за низкой влажности воздуха в салоне, там она составляет около 10%, тогда как обычный показатель – 40-45%. Такая обстановка является стрессовой для всего организма и приводит к увеличению потери жидкости. Данный процесс сопровождается сухой кожей, глаза начинают зудеть, а слизистая оболочка носа высыхает. Дальше кровь человека становится более густой, это тоже является следствием недостатка воды в организме, вследствие чего возникает затруднение кровообращения и головная боль.

Именно поэтому ученые дают людям один простой совет – пить больше жидкости, лучше всего выбирать воду, соки и травяной чай. От употребления алкоголя незадолго до полетов нужно отказаться. Проведенное исследование показало, что люди, увеличившие употребление жидкости, стали реже сталкиваться с головной болью, или она и вовсе пропадала. Еще одна проблема при полете в самолете – это низкое давление. С ним поможет справиться некоторая двигательная активность.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:01

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