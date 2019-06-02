"Мои у меня уже есть": Тимур Батрутдинов показал совместный снимок с племянницами

В комментарии к снимку, где артист запечатлен с двумя улыбающимися девочками, 41-летний Тимур написал, что весь день он провел в родном Балтийске вместе с племянницами. Резидент Comedy Club поздравил всех подписчиков с Днем защиты детей, отметив, что "дети - это будущие мы", он призвал пользователей любить и защищать свое будущее.Тимуру Батрутдинову часто говорят, что ему пора обзавестись своими детьми, на это комедийный актер отвечает: "Я знаю, что мои у меня уже есть". Фолловеры звезды пришли в восторг от новой публикации кумира. Они оставили массу положительных отзывов и комплиментов в адрес кумира, полагая, что артист все-же когда-нибудь станет хорошим и заботливым родителем.