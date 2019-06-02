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Принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за российского продюсера

32-летняя Шарлотта Казираги, принцесса Монако, недавно стала супругой продюсера Дмитрия Рассама. Ранее он состоял в браке с российской моделью.
Принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за российского продюсера

Шарлотта Казираги стала супругой 37-летнего продюсера Дмитрия Рассама 1 июня в Царском дворце Монако. На мероприятии присутствовали исключительно самые близкие люди. Одним из приглашенных стал глава Монако, а также дядя Шарлотты Казираги Альберт II. В обозримом будущем рассматриваемое мероприятие может произойти ещё раз. В качестве места проведения рассматривается юг Франции, а также итальянский остров Пантеллерия.

Стоит отметить, что 32-летняя Шарлотта Казираги выходит замуж в первый раз. 37-летний кинопродюсер Дмитрий Рассама уже состоял в брачных отношениях с российской моделью. Кроме общего сына у возлюбленных есть дети, рожденные во время более ранних отношений.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:10

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