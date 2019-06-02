Принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за российского продюсера





Шарлотта Казираги стала супругой 37-летнего продюсера Дмитрия Рассама 1 июня в Царском дворце Монако. На мероприятии присутствовали исключительно самые близкие люди. Одним из приглашенных стал глава Монако, а также дядя Шарлотты Казираги Альберт II. В обозримом будущем рассматриваемое мероприятие может произойти ещё раз. В качестве места проведения рассматривается юг Франции, а также итальянский остров Пантеллерия.Стоит отметить, что 32-летняя Шарлотта Казираги выходит замуж в первый раз. 37-летний кинопродюсер Дмитрий Рассама уже состоял в брачных отношениях с российской моделью. Кроме общего сына у возлюбленных есть дети, рожденные во время более ранних отношений.