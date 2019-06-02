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Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова призналась, что пришла на проект с весом в 39 килограмм

Участница телепроекта «Дом-2» Виктория Комиссарова страдает от страшного заболевания – анорексии. По словам длинноволосой красавицы, она похудела до 39 килограмм «не специально».

Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова призналась, что пришла на проект с весом в 39 килограмм

На днях Виктория опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, который заинтересовал многочисленных пользователей Сети. А все потому, что Комиссарова впервые озвучила поклонникам свой вес.

«Дорогие зрители, каждый, кому не лень, написал мне, что я очень худая, и мне нужно набрать вес», - начала свой пост блондинка.

По словам бывшей возлюбленной Антона Шоки, в первый ее приход на реалити-шоу «Дом-2» она весила 45-46 килограмм, однако на данный момент ее вес составляет 41,5 килограмм и это при том, что в Периметре она уже немного поправилась. Оказывается, что несколько недель назад Виктория видела на весах отметку в 39 килограмм, что ее, конечно же, очень пугало.

Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова призналась, что пришла на проект с весом в 39 килограмм

Сейчас, как утверждает Комиссарова, она пытается сделать все возможное для того, чтобы немного поправиться, ведь похудела она «не специально».

«Призываю всех девушек не худеть до такого состояния! У меня произошел сбой организма из-за эмоционального стресса, в котором я жила 3 месяца, я ничего не ела!» - написала Виктория в личном микроблоге.

Выяснилось, что Комиссарову тоже не устраивает ее внешний вид, и ей хочется вернуть свой нормальный вес, чтобы хорошо выглядеть. Отметим, что подписчики звезды «Дома-2» тут же отреагировали на свежую публикацию Виктории. По очереди читатели принялись поддерживать девушку и желать ей скорейшего выздоровления.

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🌹ВЕС🌹 Дорогие зрители , каждый кому не ленд написал мне что я очень худая ,и мне нужно набрать вес !! В первый мой приход на Дом 2 , я весила 45-46 кг, на данный момент я вешу 41.5(пришла 39-40). ПОХУДЕЛА Я НЕ СПЕЦИАЛЬНО!!!!! Я ж не дура так портить своё здоровье ,и призываю всех девушек не худеть до такого состояния !!!! У меня произошёл сбой организма ,из-за эмоционального стресса,в котором я жила 3 месяца , я тупо не ела !!!!! Сейчас я делаю все для того что бы набрать вес!!!! Я хочу набрать правильный вес,что бы это было красиво !!! Спасибо за понимание !!!! . #дом2островлюбви #дом2news #дом2закадром #дом2life #дом2слухи #дом2 #дом2day #дом2натнт #дом2новости

Публикация от Виктория Комиссарова (@byviktoriaaa)



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:26

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