Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова призналась, что пришла на проект с весом в 39 килограмм

«Дорогие зрители, каждый, кому не лень, написал мне, что я очень худая, и мне нужно набрать вес», - начала свой пост блондинка.

«Призываю всех девушек не худеть до такого состояния! У меня произошел сбой организма из-за эмоционального стресса, в котором я жила 3 месяца, я ничего не ела!» - написала Виктория в личном микроблоге.

На днях Виктория опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, который заинтересовал многочисленных пользователей Сети. А все потому, что Комиссарова впервые озвучила поклонникам свой вес.По словам бывшей возлюбленной Антона Шоки, в первый ее приход на реалити-шоу «Дом-2» она весила 45-46 килограмм, однако на данный момент ее вес составляет 41,5 килограмм и это при том, что в Периметре она уже немного поправилась. Оказывается, что несколько недель назад Виктория видела на весах отметку в 39 килограмм, что ее, конечно же, очень пугало.Сейчас, как утверждает Комиссарова, она пытается сделать все возможное для того, чтобы немного поправиться, ведь похудела она «не специально».Выяснилось, что Комиссарову тоже не устраивает ее внешний вид, и ей хочется вернуть свой нормальный вес, чтобы хорошо выглядеть. Отметим, что подписчики звезды «Дома-2» тут же отреагировали на свежую публикацию Виктории. По очереди читатели принялись поддерживать девушку и желать ей скорейшего выздоровления.