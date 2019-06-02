Певица Монеточка презентовала клип на композицию “Нет монет”

Анонс клипа Монеточки состоялся в день рождения певицы, 1 июня. Накануне артистке исполнился 21 год, о чем она сообщила подписчикам. Елизавета Гырдымова отметила, что ее день начинается с приятных новостей для фолловеров. В новом клипе на хит “Нет монет” из альбома “Раскраски для взрослых” Монеточка выступила в роли покупательницы в продуктовом магазине. При расчете на кассе оказывается, что у главной героини не осталось денег на карте.Как отметила Монеточка, новый клип будет доступен в полной версии на YouTube в ближайшее время. Песня “Нет монет” рассказывает о стремительной карьере музыканта в стиле рэп.