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Певица Монеточка презентовала клип на композицию “Нет монет”

Певица Монеточка презентовала широкой общественности новый клип, снятый на композицию “Нет монет”, где повествуется о бедности. На своей странице в сети Instagram 21-летняя артистка разместила фрагмент видео.
Певица Монеточка презентовала клип на композицию “Нет монет”

Анонс клипа Монеточки состоялся в день рождения певицы, 1 июня. Накануне артистке исполнился 21 год, о чем она сообщила подписчикам. Елизавета Гырдымова отметила, что ее день начинается с приятных новостей для фолловеров. В новом клипе на хит “Нет монет” из альбома “Раскраски для взрослых” Монеточка выступила в роли покупательницы в продуктовом магазине. При расчете на кассе оказывается, что у главной героини не осталось денег на карте.

Как отметила Монеточка, новый клип будет доступен в полной версии на YouTube в ближайшее время. Песня “Нет монет” рассказывает о стремительной карьере музыканта в стиле рэп.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:53

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