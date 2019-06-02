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Певица Нюша объяснила, почему вышла из декрета раньше времени

Певица Нюша рассказала о том, почему она решила отказаться от длительного декрета. Артистка утверждает, что не любит постоянно сидеть дома.
Певица Нюша объяснила, почему вышла из декрета раньше времени

Недавно Нюша дала интервью, в котором рассказала о некоторых особенностях своей личной жизни. Для того, чтобы скорее выйти из декрета, она сидела на различных диетах, которые помогли быстрее вернуть прежнюю форму. Несмотря на то, что данный период продлился недолго, Нюша утверждает, что ей было непросто, в особенности из-за ряда негативных высказываний некоторых людей в сети Instagram. Артистка не любит часто сидеть дома, в связи с чем она решила сократить длительность отпуска по уходу за ребенком до минимума.

Известно, что знаменитость родила дочь в одной из больниц Майами. Она приняла решение отказаться от искусственного прикорма в пользу естественного грудного вскармливания.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:41

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