Ксения Бородина призналась, что не может надеть одно платье дважды

«Да, много платьев, но толку от этого нет, потому что второй раз надевать сложно. Один раз выгуляла и все», - подчеркнула телезнаменитость.

Не секрет, что Бородина является одной из самых популярных телеведущих в России. Больше 15 лет Ксения ведет скандально известную телестройку «Дом-2», которая и оказала воздействие на то, что у нее появилась многомиллионная армия фанатов. На страничку в Instagram телезвезды подписано больше 12,8 миллионов пользователей, а рекламный пост в ее профиле стоит примерно 400 тысяч рублей.Все это позволяет Ксюше хорошо зарабатывать, а значит и приобретать ежедневно новые наряды. Сама Бородина не единожды призналась, что является шопоголиком, поэтому любит покупать себе красивые и модные вещи. Впрочем, оказалось, что это не всегда радует знаменитость.На днях у ведущей «Дома-2» поинтересовалась одна из подписчиц, много ли у нее платьев в гардеробной, на что Ксения тут же поспешила дать весьма развернутый ответ. По словам Бородиной, нарядов много, однако толку от этого мало.Напомним, что не так давно Ксюша уже поднимала тему того, что у нее очень много в гардеробной вещей, которые она попросту не носит. Тогда ведущая реалити-шоу объяснила подписчикам, что время от времени она просто отдает свои наряды подругам или девушкам, которые в них нуждаются больше.