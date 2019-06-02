Ксения Бородина призналась, что не может надеть одно платье дважды
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина призналась поклонникам, что не может надеть один наряд несколько раз. По словам телезнаменитости, именно этот факт ее очень расстраивает.
Не секрет, что Бородина является одной из самых популярных телеведущих в России. Больше 15 лет Ксения ведет скандально известную телестройку «Дом-2», которая и оказала воздействие на то, что у нее появилась многомиллионная армия фанатов. На страничку в Instagram телезвезды подписано больше 12,8 миллионов пользователей, а рекламный пост в ее профиле стоит примерно 400 тысяч рублей.
Все это позволяет Ксюше хорошо зарабатывать, а значит и приобретать ежедневно новые наряды. Сама Бородина не единожды призналась, что является шопоголиком, поэтому любит покупать себе красивые и модные вещи. Впрочем, оказалось, что это не всегда радует знаменитость.
На днях у ведущей «Дома-2» поинтересовалась одна из подписчиц, много ли у нее платьев в гардеробной, на что Ксения тут же поспешила дать весьма развернутый ответ. По словам Бородиной, нарядов много, однако толку от этого мало.
Напомним, что не так давно Ксюша уже поднимала тему того, что у нее очень много в гардеробной вещей, которые она попросту не носит. Тогда ведущая реалити-шоу объяснила подписчикам, что время от времени она просто отдает свои наряды подругам или девушкам, которые в них нуждаются больше.
Не секрет, что Бородина является одной из самых популярных телеведущих в России. Больше 15 лет Ксения ведет скандально известную телестройку «Дом-2», которая и оказала воздействие на то, что у нее появилась многомиллионная армия фанатов. На страничку в Instagram телезвезды подписано больше 12,8 миллионов пользователей, а рекламный пост в ее профиле стоит примерно 400 тысяч рублей.
Все это позволяет Ксюше хорошо зарабатывать, а значит и приобретать ежедневно новые наряды. Сама Бородина не единожды призналась, что является шопоголиком, поэтому любит покупать себе красивые и модные вещи. Впрочем, оказалось, что это не всегда радует знаменитость.
На днях у ведущей «Дома-2» поинтересовалась одна из подписчиц, много ли у нее платьев в гардеробной, на что Ксения тут же поспешила дать весьма развернутый ответ. По словам Бородиной, нарядов много, однако толку от этого мало.
«Да, много платьев, но толку от этого нет, потому что второй раз надевать сложно. Один раз выгуляла и все», - подчеркнула телезнаменитость.
Напомним, что не так давно Ксюша уже поднимала тему того, что у нее очень много в гардеробной вещей, которые она попросту не носит. Тогда ведущая реалити-шоу объяснила подписчикам, что время от времени она просто отдает свои наряды подругам или девушкам, которые в них нуждаются больше.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:00