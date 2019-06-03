Киану Ривз может сняться в экранизации комиксов Marvel «Вечные»





В настоящий момент студия Marvel ведет переговоры с Киану Ривзом, но пока непонятно, на какой стадии они находятся. Также не сообщается, роль какого персонажа актеру предлагают в экранизации комиксов «Вечные», но известно, что речь идет об одном из ключевых действующих лиц истории. Ранее стало известно, что в данном фильме снимутся и другие звезды мирового уровня. Среди них оказалась Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, сыгравший в сериале «Игра престолов» Робба Старка, и Кумэйл Нанджиани.Киану Ривз может получить одну из ролей в экранизации комиксов Джека Кирби, выпущенных в 1976 году. Они рассказывают о бессмертных богах Целистиалах, живших миллионы лет назад. Тогда они проводили генетические эксперименты над первобытными людьми, в результате те превратились в Вечных. Последние в итоге начали противостоять Девиантам. Какую часть сюжета будет рассказывать экранизация – неизвестно.Снимать фильм «Вечные» по мотивам комиксов Marvel будет Хлоя Чжао, она сядет в кресло режиссера. Производство картины должно стартовать уже в августе 2019 года, а в мировой прокат она имеет шансы выйти в ноябре 2020-го.