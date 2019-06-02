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"Это прекрасно": Дмитрий Шепелев с сыном Платоном посмотрел мультфильм "Аладдин" в кинотеатре

Дмитрий Шепелев вместе с сыном Платоном посмотрел новый мультфильм "Аладдин" в кинотеатре. Российский шоумен рассказал поклонникам, что для его ребенка важнее приключенческой ленты оказался попкорн.

"Это прекрасно": Дмитрий Шепелев с сыном Платоном посмотрел мультфильм "Аладдин" в кинотеатре

Новостью о совместном досуге с шестилетним сыном покойной Жанны Фриске телеведущий поделился с пользователями в Stories личного блога в Instagram. Им удалось увидеть новую версию популярного мультфильма. "Это прекрасно - смотреть его с сыном", - пишет артист. Телеведущий получил "головокружительное удовольствие".

Дмитрий Шепелев рассказал фанатам о случае, произошедшем незадолго до показа. Отец и ребенок опаздывали на сеанс, но маленький Платон попросил родителя купить попкорн. После фразы "мы опоздаем на сеанс", мальчик все равно настоял на попкорне и ведущий понял, что увидеть новую экранизацию "Аладдина" важнее больше для него самого.

Телезвезда после смерти гражданской жены не может наладить нормальные отношения с семьей Фриске. Родители возмущаются, что Шепелев не позволяет им видеться с внуком. Не может увидеть крестного сына и Ольга Орлова, которая была близкой подругой Жанны Фриске. Знаменитость надеется, что ведущий образумится и разрешит встречи с Платоном.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:19

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