Звезда сериала “Игра престолов” Ричард Мэдден ответил на слухи о романе с актером

Как передает Fox News, Мэдден желает спокойной личной жизни и предупреждает о том, что от назойливого внимания папарацци он утомился. Фотографы на улицах доводят его до срыва, поэтому он отказывается говорить о своей личной жизни.Публика начала распространять слухи о вероятной связи Ричарда Мэддена с коллегой по цеху после недавнего расставания последнего с избранником Сэмом Смитом. Мэдден прославился благодаря роли Робба Старка в “Игре престолов”. Между тем, сейчас канал HBO готовится к началу съемок нового проекта, который окажется приквелом оригинальной истории, повествуя о событиях до начала войны за Железный трон.