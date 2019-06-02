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Звезда сериала “Игра престолов” Ричард Мэдден ответил на слухи о романе с актером

Актер Ричард Мэдден, известный по роли в сериале “Игра престолов”, решил ответить на громкие слухи о романе с коллегой. Артист подозревается публикой в сексуальной связи с Брэндоном Флинном.
Звезда сериала “Игра престолов” Ричард Мэдден ответил на слухи о романе с актером

Как передает Fox News, Мэдден желает спокойной личной жизни и предупреждает о том, что от назойливого внимания папарацци он утомился. Фотографы на улицах доводят его до срыва, поэтому он отказывается говорить о своей личной жизни.

Публика начала распространять слухи о вероятной связи Ричарда Мэддена с коллегой по цеху после недавнего расставания последнего с избранником Сэмом Смитом. Мэдден прославился благодаря роли Робба Старка в “Игре престолов”. Между тем, сейчас канал HBO готовится к началу съемок нового проекта, который окажется приквелом оригинальной истории, повествуя о событиях до начала войны за Железный трон.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:53

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