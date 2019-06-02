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Ученые нашли связь между варикозом и уровнем интеллекта человека

Российские ученые провели исследование и изучили гены, провоцирующие развитие варикоза. Специалисты нашли необычную связь между наличием данного заболевания и уровнем интеллекта человека, она получилась обратной.
Ученые нашли связь между варикозом и уровнем интеллекта человека

Ученые из института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского университета обнаружили два белка и девять генов, имеющих шанс вызывать развитие варикоза. Для этого российские специалисты использовали генетические данные 400 тысяч европейцев, полученных из открытого биобанка Великобритании. Внимательное их изучение позволило им выделить группу потенциальных частей генов, отвечающих за развитие варикозного расширения вен.

Российские ученые отмечают, что нашли много взаимосвязей между данной болезнью и другими факторами человеческого организма, его здоровьем и образом жизни. Многие из них уже давно известны врачам по клиническим исследованиям или практическому опыту, но некоторые удивили даже специалистов.

Оказывается, что варикоз связан с уровнем интеллекта, развитием памяти, образованием, ростом, количество пройденных операций, постоянными болями в теле и артрозом коленного сустава. Больше всего из этого списка ученых заинтересовали первые 3 пункта. Они имеют обратную связь с варикозным расширением вен. Это означает, чем выше уровень интеллекта, тем меньше шансов на развитие данной болезни.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:10

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