Автоэксперт рассказал о том, как часто нужно мыть машину летом
Автоэксперт рассказал о том, насколько часто следует мыть автомобиль. Как стало известно, это зависит не только от климатических условий, но и от особенностей водителя.
Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что в данном вопросе следует, прежде всего, ориентироваться исходя из собственных предпочтений. В том случае, если автомобиль кажется излишне грязным, его определенно следует помыть, впрочем, особое внимание стоит уделить стеклам. Дело в том, что они часто скапливают на себе жир, который может бликовать, мешая обзору. Подобные проблемы свойственны жителям северных широт. Современные моющие средства не проявляются на бортах, в связи с чем частота мытья машины зависит исключительно от пожеланий водителя.
Автоэксперт отмечает, что аллергикам следует осуществлять процесс очистки авто немного реже. Это связано с тем, что для комфортного использования автомобиля им придётся включить кондиционер, который существенно повысит расход топлива на неопределенный промежуток времени.
Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что в данном вопросе следует, прежде всего, ориентироваться исходя из собственных предпочтений. В том случае, если автомобиль кажется излишне грязным, его определенно следует помыть, впрочем, особое внимание стоит уделить стеклам. Дело в том, что они часто скапливают на себе жир, который может бликовать, мешая обзору. Подобные проблемы свойственны жителям северных широт. Современные моющие средства не проявляются на бортах, в связи с чем частота мытья машины зависит исключительно от пожеланий водителя.
Автоэксперт отмечает, что аллергикам следует осуществлять процесс очистки авто немного реже. Это связано с тем, что для комфортного использования автомобиля им придётся включить кондиционер, который существенно повысит расход топлива на неопределенный промежуток времени.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:32