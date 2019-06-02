Автоэксперт рассказал о том, как часто нужно мыть машину летом





Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что в данном вопросе следует, прежде всего, ориентироваться исходя из собственных предпочтений. В том случае, если автомобиль кажется излишне грязным, его определенно следует помыть, впрочем, особое внимание стоит уделить стеклам. Дело в том, что они часто скапливают на себе жир, который может бликовать, мешая обзору. Подобные проблемы свойственны жителям северных широт. Современные моющие средства не проявляются на бортах, в связи с чем частота мытья машины зависит исключительно от пожеланий водителя.Автоэксперт отмечает, что аллергикам следует осуществлять процесс очистки авто немного реже. Это связано с тем, что для комфортного использования автомобиля им придётся включить кондиционер, который существенно повысит расход топлива на неопределенный промежуток времени.