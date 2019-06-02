Ученые рассказали о влиянии группы крови на характер человека
Ученые назвали общую черту характера для людей, имеющих вторую группу крови. Японские ученые выявили влияние показателя на поведение человека.
Японские ученые провели исследование, в результате которого была доказана зависимость особенностей характера человека от группы крови. Носители первой группы являются лидерами в обществе, отличаются целеустремленностью и упорством. Такие люди всегда достигают своей цели и могут повести за собой толпу, а также являются превосходными организаторами. Они зачастую занимают доминирующее положение и не отступают от своих планов. Лидерские качества часто помогают им в работе и жизни в целом.
Исследование также показало, что люди со второй группой крови отличаются тягой к работе, часто усидчивы и ответственны. Третья группа крови помогает быть общительными и творческими, а носители четвертой группы способны найти общий язык с любым собеседником.
Японские ученые провели исследование, в результате которого была доказана зависимость особенностей характера человека от группы крови. Носители первой группы являются лидерами в обществе, отличаются целеустремленностью и упорством. Такие люди всегда достигают своей цели и могут повести за собой толпу, а также являются превосходными организаторами. Они зачастую занимают доминирующее положение и не отступают от своих планов. Лидерские качества часто помогают им в работе и жизни в целом.
Исследование также показало, что люди со второй группой крови отличаются тягой к работе, часто усидчивы и ответственны. Третья группа крови помогает быть общительными и творческими, а носители четвертой группы способны найти общий язык с любым собеседником.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:00