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Ученые рассказали о влиянии группы крови на характер человека

Ученые назвали общую черту характера для людей, имеющих вторую группу крови. Японские ученые выявили влияние показателя на поведение человека.
Ученые рассказали о влиянии группы крови на характер человека

Японские ученые провели исследование, в результате которого была доказана зависимость особенностей характера человека от группы крови. Носители первой группы являются лидерами в обществе, отличаются целеустремленностью и упорством. Такие люди всегда достигают своей цели и могут повести за собой толпу, а также являются превосходными организаторами. Они зачастую занимают доминирующее положение и не отступают от своих планов. Лидерские качества часто помогают им в работе и жизни в целом.

Исследование также показало, что люди со второй группой крови отличаются тягой к работе, часто усидчивы и ответственны. Третья группа крови помогает быть общительными и творческими, а носители четвертой группы способны найти общий язык с любым собеседником.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:00

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