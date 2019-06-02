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Ученые разработали онлайн-тест для определения игровой зависимости

Международная группа ученых разработала онлайн-тест, помогающий в определении игровой зависимости. Он поможет любому человеку узнать, есть ли у него подобная проблема всего за 20 минут, в настоящий момент методика доступна только на английском языке.
Ученые разработали онлайн-тест для определения игровой зависимости

Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила новую Международную классификацию болезней (МКБ), в их число попала и игровая зависимость. О данной проблеме ученые и врачи говорят уже не первый год, но теперь данная позиция получила официальное подтверждение. Из-за включения этого заболевания в МКБ международная группа специалистов, куда выходили представители Китая, Австралии и Великобритании, разработала онлайн-тест.

Он позволит определить, есть у человека игровая зависимость или нет. Онлайн-тест
Ученые разработали онлайн-тест для определения игровой зависимости
является бесплатным, и его может пройти любой желающий. Он состоит из вопросов вроде: «Есть ли у вас работа?», «Сколько времени вы тратите на игры?», «Насколько серьезно вы относитесь к событиям в играх?» и т.д.

Ученые отмечают, что в среднем для полного прохождения данного онлайн-теста требуется около 20 минут. Сейчас методика доступна только на английском, но для ее использования будет достаточно базового знания языка или использования встроенного в браузер переводчика.

В результате человек получит оценку по 5-бальной шкале, где 5 означает высокую предрасположенность к игровому расстройству или зависимости.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:45

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