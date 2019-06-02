В Венеции круизный лайнер протаранил прогулочный катер





Столкновение произошло утром 2 июня в Венеции, очевидцы происшествия засняли его на видео. Круизный лайнер буксировали на ремонт по каналам города, его сопровождали соответствующие судна. Несмотря на это, MSC Opera потерял управление, и корабль снесло к одному из причалов. На нем стоял прогулочный катер, на его борту находилось 130 человек.Многие из них не успели среагировать и остались внутри до тех пор, пока круизный лайнер не протаранил туристическое судно. Некоторые люди выпрыгнули в воду, а другие перепрыгивали на причал. В итоге MSC Opera частично «заехал» на саму сушу.Данное происшествие вызвало панику у людей, находящихся на причале. Многие из них не знали, куда бежать, но никто из них не пострадал. Одно из видео снято как раз таким человеком. На нем видно, что люди сначала пытались бежать от круизного лайнера, а затем начали двигаться в обратном направлении.Итальянские СМИ рассказывают о 5 пострадавших. 4 из них находились на борту River Countess, а еще 1 человек был на круизном лайнере. Подробности их состояния не сообщаются.