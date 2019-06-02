Екатерина Климова с дочерью Елизаветой Хорошиловой примерили усы
Актриса Екатерина Климова разместила на просторах сети Instagram очередной снимок, который позабавил поклонников. Звезда примерила усы вместе со своей дочерью Елизаветой Хорошиловой.
В День защиты детей Екатерина Климова поздравила поклонников необычным образом - она опубликовала забавную фотографию с дочерью. На снимке звезда экранов запечатлена вместе с наследницей, примеряющей усы из локонов собственных волос. В комментариях подписчики выразили свое удивление необычному кадру, а также заметили, что с новой прической Елизавета Хорошилова стала больше похожа на мать. Фолловеры также отметили, что в показанном образе Климова выглядит на 18, в связи с чем осыпали актрису комплиментами.
Знаменитость недавно впечатлила поклонников снимком на метле, который сделала на гастролях. Екатерина Климова играет главную женскую роль в спектакле “Мастер и Маргарита”, а новыми снимками привлекла к себе внимание публики.
В День защиты детей Екатерина Климова поздравила поклонников необычным образом - она опубликовала забавную фотографию с дочерью. На снимке звезда экранов запечатлена вместе с наследницей, примеряющей усы из локонов собственных волос. В комментариях подписчики выразили свое удивление необычному кадру, а также заметили, что с новой прической Елизавета Хорошилова стала больше похожа на мать. Фолловеры также отметили, что в показанном образе Климова выглядит на 18, в связи с чем осыпали актрису комплиментами.
Знаменитость недавно впечатлила поклонников снимком на метле, который сделала на гастролях. Екатерина Климова играет главную женскую роль в спектакле “Мастер и Маргарита”, а новыми снимками привлекла к себе внимание публики.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:36