Евгений Плющенко показал архивное видео с сыном Александром

Как отметил в публикации Евгений Плющенко, видео было сделано на спортивных сборах перед Сочинской Олимпиадой в Италии. Ролику уже 6 лет, и сын звезды запечатлен на нем младенцем. Фигурист поздравил подписчиков с Днем защиты детей и пожелал любить и беречь свою семью. На опубликованных кадрах видно, как бережно обращается с ребенком спортсмен, а тем временем его сын пытался самостоятельно сесть.Александр Плющенко родился в браке Евгения Плющенко и Яны Рудковской, которые поженились в 2009 году. На данный момент звездный ребенок выступает на льду и участвует в рекламных проектах. Родители спортсмена откладывают заработанные им деньги, чтобы сын мог в будущем безбедно существовать или потратить их на учебу.