АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети опубликованы макеты iPhone 11 и iPhone 11 Max с тройной основной камерой
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Евгений Плющенко показал архивное видео с сыном Александром

Российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в сети Instagram архивное видео с сыном. Посвященная семье запись артиста появилась в День защиты детей.
Евгений Плющенко показал архивное видео с сыном Александром

Как отметил в публикации Евгений Плющенко, видео было сделано на спортивных сборах перед Сочинской Олимпиадой в Италии. Ролику уже 6 лет, и сын звезды запечатлен на нем младенцем. Фигурист поздравил подписчиков с Днем защиты детей и пожелал любить и беречь свою семью. На опубликованных кадрах видно, как бережно обращается с ребенком спортсмен, а тем временем его сын пытался самостоятельно сесть.

Александр Плющенко родился в браке Евгения Плющенко и Яны Рудковской, которые поженились в 2009 году. На данный момент звездный ребенок выступает на льду и участвует в рекламных проектах. Родители спортсмена откладывают заработанные им деньги, чтобы сын мог в будущем безбедно существовать или потратить их на учебу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Плющенко показал архивное видео
Ученые рассказали о влиянии группы
К 2025 году Audi намерена представить
Пользователи собрали в одном ролике 13
Медики назвали продукты для густых и
Алена Яковлева рассказала о трудностях
Медики назвали продукты, помогающие при
Обозначены регионы РФ, где больше всего
Юлия Ковальчук призналась, что не
Google научила Chrome проецировать
Ученые обнаружили связь между озоном и
Татьяна Брухунова вместе с Евгением
Психологи: Жесткие сексуальные "игры"
Мария Максакова считает, что дочь
Рособрнадзор: За нарушения с ЭГЭ были
Певица Альбина Джанабаева и актер Игорь
В Финляндии запретили ввоз и продажу
Критик Соседов рассказал, почему
Названы наиболее популярные товары,
В 2020 году Эмир Кустурица выпустит
NASA прогнозирует исчезновение Большого
Похудевшая Анастасия Ивлеева показала
В Сети опубликованы макеты iPhone 11 и
Звезда “Игры престолов” Софи Тернер
Новый Mercedes-Benz CLA недавно
Крис Хемсворт назвал причины, мешающие
Известны подробности пожара в
Эксперты: Россия может получить выгоду
«Нет слов»: Супруга Дмитрия
Эксперты составили список вредных для
Просмотреть все новости